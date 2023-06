Daniel Ciofani, capitano della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-0 contro la Salernitana:



"Le sensazioni sono contrastanti, potevamo lottare fino alla fine. Siamo retrocessi a tre giornate dalla fine anche se le altre non erano tanto lontane. Abbiamo fatto il massimo, purtroppo non è bastato e salutiamo la Serie A".



Perché non hai calciato il rigore?

"Se quel rigore mi fosse servito per arrivare a 10 l'avrei tirato, ma visto che Buonaiuto non aveva ancora fatto gol permettergli di segnare il primo gol in Serie A mi rende orgoglioso lo stesso".