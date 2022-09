L'attaccante della Cremonese Cyriel Dessers ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 0-4 contro la Lazio:



"Oggi è stata una partita difficile, la Lazio ha qualità in giocatori come Immobile e Milinkovic, ad oggi sono troppo forti per noi. Non è facile come attaccante essere ancora a secco, è molto difficile però voglio continuare così, non pensare solo al gol e so che se faccio il mi lavoro per la squadra i gol arriveranno. Prima servono i risultati. Andare in Nazionale è sempre bello, la partita di Lecce è molto importante per noi e dobbiamo dimostrare che la sconfitta di oggi è un'eccezione. La prossima partita è sempre la più importante. Ho giocato molto vicino a Okereke, oggi abbiamo cercato di giocare uomo contro uomo e gli abbiamo complicato la vita quando abbiamo giocato in verticale, ma non abbiamo provato abbastanza. Dobbiamo analizzare questa cosa e migliorare nell'intesa già a partire da Lecce".