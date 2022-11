La Cremonese ha bisogno di rinforzi per l'attacco, per provare a raggiungere l'obiettivo salvezza. I grigiorossi valutano i profili per il reparto avanzato, tra i quali figurano Thomas Henry e Kevin Lasagna dell'Hellas Verona. La squadra di Alvini può pescare dalla formazione scaligera già nel mercato invernale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.