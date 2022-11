Ivanin prestito con diritto di riscatto. Questa l'ipotesi, suggerita stamattina da Il Tempo, su cui lavorrebbe lavorare per arrivare al centrocampista dell', valutato 15 milioni di euro dal presidente Setti. Tutto però dipende sempre dall'addio diPer lo spagnolo al momento si sono fatte avanti timidamente la Fiorentina e il Cadice, col Siviglia sempre sullo sfondo.per acquistare a titolo definitivo il cartellino del Mago. Ecco perché, nonostante le recenti parole del patron biancoceleste , il quotidiano presenta comunque lo scenario che vede la partenza in prestito del 10 per favorire l'arrivo del serbo con la stessa formula.