Quasi 27 anni dopo, la Cremonese è tornata a fare festa in Serie A. Il 2-1 dei grigiorossi alla Roma, firmato da Tsadjout e dal rigore di Ciofani (in mezzo il momentaneo pareggio di Spinazzola) ha mandato in delirio i tifosi lombardi e lo stesso club si gode la gioia con una simpatica campagna sui social. Cosa accadeva il 31 marzo 1996 (Padova-Cremonese 1-2)? Quali erano le tendenze di quell'anno? E che c'entrano l'artista Marina Abramović e i Griffin?



Nella nostra gallery i messaggi social della Cremonese.