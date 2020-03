Cremonese-Empoli 2-3 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 27' Ravanelli (C), 35' Sierralta (E), 39' Parigini (C), 44' Mancuso (E), 58' Bajrami (E)



Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Bianchetti, Claiton; Zortea, Gaetano (70' Deli), Arini, Valzania (61' Piccolo), Crescenzi, Ciofani, Parigini (71' Palombi). All. Rastelli.



Empoli (4-3-3): Perucchini; Fiamozzi, Sierralta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Bandinelli, Stulac (66' Ricci); Ciciretti (63' Tutino), Mancuso (86' La Mantia), Bajrami. All. Marino.



Arbitro: Riccardo Ros di Torino



Ammoniti: 18' Sierralta (E), 31' Arini (C), 44' Valzania (C), 86' Claiton (C)