Il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato l'inizio del campionato e la scelta dell'allenatore: "Quella del nostro tecnico è stata una scelta ponderata, con l’idea di proporre un calcio che sia sostenibile per la nostra squadra, con calciatori nuovi e con un canovaccio ben dimostrato in questi mesi di allenamento." Giacchetta, ai microfoni di Sky Sport ha poi aggiunto: "Non dobbiamo essere giudicati per i punti, ma per quello che stiamo producendo. Siamo una neopromossa, abbiamo creato tutto da zero e avevamo messo in preventivo alcune difficoltà, d'altronde come chiede la Serie A".