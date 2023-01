Luca Zanimacchia - attaccante di proprietà della Juventus, in prestito alla Cremonese - è finito nel mirino del Parma. Ai microfoni di ParmaLive.com, il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha spiegato la situazione: "La trattativa per Zanimacchia è recente, l'ultima chiamata è di ieri. Dipende da come andrà e si svilupperà la questione in questi giorni. Confermo comunque che il Parma ha manifestato questo interesse. Poi le cose vanno approfondite. Le due società devono parlare. L'intenzione della Cremonese comunque è quella di non privarsi del calciatore. La formula dell'eventuale affare? No, è troppo presto".