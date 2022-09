Cremonese - Lazio 0 - 4 ( primo tempo 0 - 3 )



Marcatori: 7’ p.t. Immobile ( L) 20’ p.t. rig. Immobile (L) 47’ p.t. Milinkovic Savic (L) 34’s.t. Pedro (L)



Assist: 7’ p.t. Milinkovic Savic (L) 34’s.t. Immobile (L)



Cremonese: ( 3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches ( 28’p.t Bianchetti), Lochoshvili (1’ s.t. Vasquez); Sernicola, Meitè ( 18’s.t Pickel), Escalante(1’ s.t. Ascacibar), Valeri; Zanimacchia (30’ s.t. Milanese) ; Okereke, Dessers . All. Alvini





Lazio(4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric( 33’ s.t. Gila), Casale (12’s.t. Romagnoli), Marusic; Milinkovic-Savic (33’s.t. Basic), Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (12’s.t. Pedro) . All. Sarri



arbitro: Orsato di Schio



Ammoniti: 38’ p.t. Casale ( L), 28’ s.t. Vasquez (C)



Espulsi:nessuno