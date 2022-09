Cremonese-Lazio (domenica 18 settembre alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke. All. Alvini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.