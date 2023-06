Cremonese-Salernitana 2-0Risponde subito presente su Mazzocchi, poi mostra il suo istinto felino su una punizione di Candreva deviata. Meirta la conferma in Serie B.Spesso frenetico con il pallone tra i piedi, ha comunque la lucidità di ripartire da dietro. Nel finale rischia grosso su SambiaNemmeno il tempo di entrare in campo che accusa un problema fisico che lo costringe al cambio. Fa comunque in tempo a chiudere bene su Candreva (12’ p.t.: Dopo tante partite difficili offre una prestazione solida e tranquilla: se lo meritavano sia lui che la Cremonese): L’attacco della Salernitana non è in giornata, quindi ne approfitta per avanzare più del solito e tentare il cross per i compagni. Partita tranquilla.: Mazzocchi non è un cliente facile, infatti lui riesce a farsi vedere soprattutto in fase offensiva. Scivola su un errore di Ochoa che avrebbe potuto portare al 2-0. (37’ s.t.Si infortuna colpendo il pallone d’esterno ed è costretto al cambio dopo meno di venti minuti. Senza di lui la Cremonese è ancora meno pericolosa offensivamente (18’ p.t.: Quando ha la palla la Cremonese ha molte più opzioni, perché dai suoi piedi partono palloni velenosissimi per gli avversari. Impegna Ochoa con un grande mancino): Si prende gli applausi dello Zini per un paio di belle giocate con cui si smarca dai centrocampisti granata. Nel finale serve l’assist per Tsadjout: Mostra la solita voglia e corsa in mezzo al campo, ma anche la cronica difficoltà a giocare la palla. Un difetto che non è riuscito a superare nel corso della stagione.: Inizia con il piglio giusto spingendo molto sulla fascia di Kastanos. Solo un grande intervento di Pirola gli impedisce di trovare l’assist, allora decide di immolarsi su Piatek per evitare il gol.: Guadagna il rigore e spiazza Ochoa dal dischetto, regalandosi il primo gol in carriera in Serie A. (1’ s.t.: Un po’ troppo fumoso, fatica ad incidere negli ultimi metri): Lotta come al solito contro un Gyomber tenace e ha la generosità di offrire a Buonaiuto il rigore, rinunciando al record di gol in Serie A. Potrebbe essere stata la sua ultima in grigiorosso. (1’ s.t.: Impegna Gyomber usando bene il fisico e gestisce bene tutti i palloni che gli capitano tra le gambe, cercando l’assist per i compagni. Alla fine chiude la gara con un gran sinistro).All.: Voleva chiudere con una vittoria davanti ai suoi tifosi e ci è riuscito. La partita sarebbe servita per fare delle valutazioni in vista della prossima stagione, ma gli infortuni del primo tempo gli impediscono di inserire i giovani di proprietà. Peccato.