Napoli-Cremonese 3-0Cremonese:: sul gol di Kvaratskhelia il pallone gli sbuca all'improvviso passando tra le gambe dei suoi compagni. La sfiora anche con le dita ma non è abbastanza. Ci prova sul raddoppio Napoli con un gran riflesso sul colpo di testa di Di Lorenzo, ma poi non può nulla.: gioca d'esperienza, che sia su Osimhen o nella lettura sugli inserimenti. Bravo a scappare spesso per non dare profondità allo stesso attaccante nigeriano. Alla fine, come è normale che sia, deve arrendersi anche lui al Napoli.: tanta densità dalle sue parti, non è costretto a intervenire troppe volte. Rischia tantissimo sullo scadere del primo tempo quando in un incrocio di gambe con Kvaratskhelia rischia di concedere rigore al Napoli (1' s.t.: a sorpresa in panchina dall'inizio, il suo ingresso dà un po' di freschezza iniziale ma nulla più).: parte prima come braccetto di sinistra e chiude tanti spazi. Nella ripresa viene spostato a destra e inizia a farsi sentire la stanchezza, quando esce con troppa veemenza su Osimhen prendendosi anche il giallo.: partenza sprint, mette in seria difficoltà il Napoli un paio di volte spingendo su quella fascia. Quando c'è da affrontare Kvaratskhelia, però, è costretto ad arrendersi, proprio come in occasione dell'1-0.: lavoro fisico per lui in mezzo al campo, la mette su questo piano e riesce a essere sempre nel vivo della gara (31' s.t.: esordio in Serie A per il centrocampista classe 2002. C'è poco da fare se non cercare di limitare i danni).: duro il lavoro in interdizione contro il Napoli. Servono intensità e continuità che lui prova a mettere finché può (15' s.t.: non benissimo sul 3-0 del Napoli perché è lui a sbagliare il passaggio a centrocampo e non segue Elmas sull'inserimento).: cerca di dare qualcosa in termini di palleggio ma viene inghiottito dal palleggio e dall'aggressività del Napoli.: lanciato nell'insolita posizione a sinistra. Al 10' la prima grande occasione ma tra controllo e tiro passa troppo tempo e Lozano lo brucia sul tempo. Dopo poco si fa ammonire e il giallo pesa sul rendimento fino alla ripresa quando Massimi lo grazia non dandogli il secondo giallo (23' s.t.: ingresso complicato perché da quelle parti Lozano ne ha ancora ma riesce ad opporsi in alcune occasioni).: con la sua velocità cerca di farsi vedere nei primi minuti ma poi sparisce dal match.: della coppia d'attacco lui è quello che va a fare a sportellate con la difesa napoletana dando un po' di fastidio nel primo tempo (16' s.t.: nessun pallone toccato, perde anche la marcatura su Di Lorenzo sul raddoppio Napoli).: la partenza dei suoi è tanto interessante, però la Cremonese spreca e non si può permettere di farlo al Maradona contro la capolista. Poi il Napoli inizia ad ingranare e non può essere arrestato. Discutibile la scelta di rinunciare a Valeri dal primo minuto, forse quella fascia sarebbe stata diversa.