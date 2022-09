: sui primi due gol Immobile non ha colpe, ma dopo il rigore rischia grosso sbagliando un disimpegno nel tentativo di servire un compagno e Felipe Anderson lo ‘grazia’. Poi pasticcia gravemente sul terzo gol servendo di fatto Milinkovic Savic per il 3 a zero.Conclude incassando la quarta rete.: Come tutta la difesa grigiorossa non riesce a stare al passo avversario. Zaccagni gli scappa ovunque.: Gioca meno di mezzora prima dell’infortunio facendo molta fatica a contenere Immobile. Aveva il compito più difficile in una giornata no a più livelli per lui.(28’ p.t.. Sfiora il gol di testa, ma in difesa è in grosse difficoltà): Suo il fallo di mani un po’ ingenuo da cui scaturisce il rigore e conseguente secondo gol di Immobile. Era una partita oggettivamente difficile, ma per quello che ha fatto vedere fin qui, da lui ci si aspetta di più.(1’ s.t.sostituisce un Lochoshvili in una giornata non brillante, ma fa decisamente peggio di lui e prende anche un’ammonizione): Soffre anche lui in una giornata decisamente negativa per tutti i grigiorossi. Non riesce quasi mai a creare gli spunti che sono normalmente nelle sue corde anche se ha una bella occasione nei piedi ad inizio ripresa stoppata da Provedel .: Milinkovic Savic fa dal primo minuto quello che vuole. La qualità dell’attaccante laziale non si discute, ma Meitè lo fa sembrare davvero Maradona(18’ s.t.Come Meitè non riesce a marcare un Milinkovic Savic, oggettivamente in giornata di grazia): dovrebbe fare il regista, ma non riesce né a fare interdizione , né ad essere efficace in fase di costruzione. Male al punto che Alvini gli concede solo 45’.(1’ s.t.Il suo ingresso non sposta nulla in positivo, anche se è leggermente più brillante di Escalante..Ma ci vuole poco): Crea una bella occasione ad inizio partita illudendo i tifosi cremonesi di poter assistere ad un incontro equilibrato. Poi ci riprova nella ripresa, ma sulla sua rovesciata è bravo Provedel: Cerca di creare movimento, ma da trequartista fatica e sbaglia spesso la giocata(s.v.): Da annotare solo uno spunto sul finire del primo tempo quando si decentra e calcia di sinistro a incrociare dal limite dell'area di rigore, terminando però ampiamente a lato. Per il resto solita prestazione incolore.: Non viene servito quasi mai bene, ma se almeno Dessers qualche pallone lo ha toccato, lui sembra non volerci neanche provare.All.: La lazio è oggettivamente troppo forte per la sua Cremonese, però insiste per l’ennesima volta con la difesa a tre e questo è un errore che non gli si può perdonare.