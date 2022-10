: Gioca un buon primo tempo. Fa due miracoli in sequenza ad inizio della ripresa su Raspadori e Anguissa poi però si rende protagonista nuovamente di una grossa ingenuità sul gol di Simeone. Colpe condivise con la difesa sugli ultimi due gol presi.: Ha il compito difficile di gestire Kvaratskhelia e lo assolve in modo assolutamente dignitoso. La partita ad un certo punto è impazzita come la maionese, ma non per sua responsabilità: suo il fallo un po’ dubbio su Kvaratskhelia che ha portato al rigore dello 0-1. Da lì la situazione gli sfugge completamente di mano però. E sugli altri 3 gol incassati c’è sempre, almeno in parte la sua firma.: Gioca un buona partita in copertura senza mai rischiare. È uno dei migliori della Cremonese in una delle giornate più sfortunate fino ad oggi. Nessuno dei gol incassati è colpa sua.: In una partita complicata, resta comunque uno dei pochi a realizzare giocate di qualità. Il disastro si compie quando lui non è più in campo.( 27’st) Purtroppo sostituisce un ottimo Valeri negli ultimi 'tragici' minuti della partita. Non ha colpe particolari, ma condivide il peggior momento grigiorosso): a centrocampo è uno dei pochi a cercare di creare qualcosa. È ordinato e abbastanza padrone del gioco.: soffre un pochino , ma tutto sommato non male sul difficile cliente Politano.: pasticcia un po’ e fatica a limitare Lobotka. Quando ha la palla poi, nn riesce ad inventare nulla di buono.(34’s.t.: si trova nei piedi un’occasione d’oro e prende un palo in avvio di primo tempo. Nel reparto offensivo resta quello più propositivo. Alvini gli concede solo 45’(1’s.tGioca solo un tempo, quello del crollo e non è mai pericoloso. A sua discolpa c’è una condizione fisica ancora approssimativa considerando che era al rientro): Sbaglia un’occasione straordinaria per portarsi in vantaggio, nei primi minuti della partita e in generale, nelle rare occasioni che ha, esita sempre ad andare al tiro per tutto il primo tempo.Sembra avviarsi a disputare la solita partita incolore, ma poi si inventa il gol del momentaneo pareggio ad avvio ripresa. La sua prima rete italiana però, ha potuto festeggiarla per pochi minuti.(27’s.tha poco più di un quarto d’ora per inventarsi qualcosa nel momento peggiore della sua squadra. La sua prestazione è ingiudicabile): All’esordio da titolare sembra un po’ spaesato. Oggettivamente poche le palle giocabili che gli sono capitate, ma non ha iniziativa(17’s.t.Non è colpa sua, ma da quando entra in campo, la Cremonese comunque inizia a perdere compattezza e lucidità. In avanti è trasparente)All.: Non mette male la squadra in campo che se la gioca praticamente alla pari con il Napoli per tre quarti della gara. La sua squadra è un po’ sfortunata e la sconfitta impietosa è oggettivamente molto bugiarda.