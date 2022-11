: non può nulla sul gol di Cambiaghi, inutile il miracolo sul tiro del numero 28 che Parisi ribadisce in rete.: difende bene su Satriano, poco reattivo su Cambiaghi.: ottimo senso della posizione, rischia poco e non sbaglia in fase di disimpegno.: sciagurato il disimpegno che tiene viva la palla in occasione del vantaggio azzurro.(Dal 33’ st).: riesce a sganciarsi per liberare un paio di cross pericolosi non sfruttati dai compagni. Solo un grande intervento di Vicario gli nega la gioia personale.: pensa più che altro a fare legna in mezzo in campo.: nel complesso gioca una buona gara, ma sul giudizio pesa l’indecisione in occasione del gol di Cambiaghi che stappa l’incontro.(Dal 17’ st: tenta qualche giocata di prima che però non va a buon fine).: soffre e non poco il palleggio dell’Empoli e il grande dinamismo di Akpa Apro.(Dal 17’ st: non punge davanti, si fa letteralmente sormontare da Parisi in occasione del 2-0).: resta molto bloccato, proprio come il dirimpettaio Ebuhei che di fatto non oltrepassa mai la metà campo.(Dal 25’ st: la sua spinta non crea problemi alla difesa azzurra).: si muove molto ma non non riesce mai a ritagliarsi lo spazio per andare alla conclusione.: tre occasioni per lui solo nel primo tempo, su due delle quali manca di cattiveria.(Dal 25’ st: sfiora il gol con una grande azione personale, ma il suo destro ravvicinato si stampa sul palo).: dopo un primo tempo compassato, la squadra accusa il gol subito a freddo a inizio ripresa. Non riesce a trasmettere ai suoi la cattiveria sufficiente per riprendere la partita, nemmeno con i cambi.