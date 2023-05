Lazio – Cremonese: 3-2: l’impressione è che potesse coprire meglio lo specchio sul gol di Hysaj. Incolpevole sul 2-0, va invece a farfalle sul corner di Luis Alberto che finisce sulla testa di Milinkovic e decide il match.: tiene a bada uno spento Zaccagni senza troppi patemi.: francobolla Immobile per 90 minuti senza concedergli spazi.: si fa tagliare alle spalle dal Milinkovic sul gol del 2-0 con troppa facilità (dal 31’ s.t.nel parapiglia sul quel corner decisivo ha anche lui le sue colpe): inizio shock con Hysaj che gli sbuca dal nulla. Bravo però a non andare nel pallone e a non farsi condizionare il resto del match nonostante il cartellino preso a metà primo tempo.: nel primo tempo concede troppo spazio a Luis Alberto per muovere il pallone. Cresce di intensità nella ripresa.n 7: che botta per riaprire il match! Dopo un primo tempo in ombra si è preso la scena con un gol d’autore (dal 31’ s.t.: si limita a fare il compitino in mezzo al campo, ma senza particolari situazioni degne di nota): ci mette un po’ a ingranare e prendere le misure. Nella ripresa diventa l’uomo-ovunque della formazione di Ballardini: tanta personalità per questo ragazzo che tiene botta contro Lazzari e affronta entrambe le fasi di gioco senza paura.: pochi palloni giocati. Zero occasioni create. (dal 14’: mezz’ora non particolarmente incisiva): più mobile del compagno di reparto, ma a parte i movimenti e il pressing offensivo non trova il modo di pungere con insistenza la difesa avversariaAll.: pur con la delusione per una stagione finita male la squadra tiene il campo diginitosamente e riesce con orgoglio a non fare solo la parte dello sparring partner.