Il campionato di B entra nella sua fase decisiva, prima dell’appendice di play-off e play-out che determinerà gli ulteriori verdetti di una stagione appassionante come non avveniva da tempo. E sin dal prossimo turno, previsto per lunedì 25, gli scontri diretti avranno un peso specifico enorme nella lotta al vertice.La squadra divuole cancellare immediatamente l’inaspettato ko di Reggio Calabria e, calendario alla mano, se riesce a vendicare la sconfitta del match d’andata contro i toscani ha poi due impegni contro Vicenza e Pordenone che autorizzano a credere nel bottino pieno. E’ in salute - lanciato dai gol a raffica di uno scatenato- ildi D’Angelo, chiamato però ad affrontare due trasferte estremamente proibitive per continuare a coltivare il sogno di ritrovare una categoria che manca dal lontanissimo 1991: dopo il “Via del Mare” e la sfida casalinga col Cosenza come intermezzo, sarà infatti lo “Stirpe” il palcoscenico sul quale i nerazzurri conosceranno il proprio destino.(l’ultimo utile per i playoff) dall’orgoglioso ritorno del Perugia, e il primo a misurare le ambizioni dell’undici di Fabio Grosso sarà la big che sino a questo momento ha maggiormente lasciato a desiderare nei testa a testa.di Giovanni Stroppa, ulteriormente arricchito nelle ultime due finestre di calciomercato per centrare l’obiettivo dichiarato fissato da Berlusconi e Galliani,Passato indenni l’ultimo scontro col Brescia, iche negli ultimi 90 minuti potrebbe ancora essere in lizza per i playoff. E le altre?attualmente prima con un punto di vantaggio sul Lecce, che contro Crotone (quasi spacciato in chiave salvezza), Ascoli (manca solo l’aritmetica certezza per i playoff) e Como (senza più obiettivi) ha tutto per fare bottino pieno e volare dritto verso la Serie A.rimasta accesa dopo le occasioni mancate con Pisa e Monzaserve vincerle tutte contro Spal, Cittadella e Reggina - e non è impossibile - e sperare che qualcuna là davanti inciampi. Tre giornate, 270 minuti che valgono un’intera stagione: la corsa per la promozione diretta non attende nessuno.