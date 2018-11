CREMONESE-LIVORNO 1-0 (primo tempo 1-0)



RETI: 31′ Brighenti

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Greco, Croce (81′ Kresic); Castrovilli, Perrulli (69′ Carretta); Brighenti (74′ Piccolo).

A disp.: Volpe, Fiore, Arini, Marconi, Castagnetti, Strefezza, Del Fabro, Renzetti, Boultam.

All.: Massimo Rastelli



LIVORNO (4-3-1-2): Zima; Di Gennaro; Bogdan, Gasbarro; Maicon (dal 56′ Pedrelli), Agazzi (74′ Raicevic), Bruno (66’Valiani), Rocca, Fazzi; Diamanti, Murilo.

A disp.:Romboli, Dainelli, Valiani, Iapichino, Kozak, Maiorino, Gonnelli, Gemmi, Parisi, Albertazzi.

All.: Roberto Breda



ARBITRO: Sig. Antonio Di Martino della sezione di Teramo (Assistenti: Sig. Francesco Fiore di Barletta e il Sig. Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Sig. Alessandro Di Graci di Como)



AMMONITI: Rocca (L), Bruno (L), Gasbarro (L), Emmers (C)

ESPULSI: –

ANGOLI: 12-3

RECUPERI: 1′ ; 4′