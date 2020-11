La dirigenza della Cremonese non è contenta dell’operato di Bisoli visti i soli 3 punti conquistati in 6 partite e l’ultimo posto in classifica. Per il tecnico sarà decisivo il match di questa sera contro la Salernitana, terza in classifica con ben 14 punti. Tra i nomi dei possibili sostituti il più gettonato è quello di Moreno Longo, ex tecnico del Torino e Frosinone che piace molto alla proprietà, a riportarlo è SkySport.