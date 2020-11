Ultimo posto in classifica con tre punti, con tre pareggi, tre sconfitte e soprattutto uno zero alla casella vittorieè vero che c'è ancora da recuperare la sfida con il Brescia (rinviata per Covid, verrà giocata l'8 dicembre) ma nessuno dalle parti dello Zini si aspettava una stagione del genere. Sotto accusa è finito Bisoli, l'uomo dell'ultima salvezza, al quale è stata costruita e consegnata una squadra in grado di lottare per i playoff, che si trova a navigare nei bassifondi di una classifica preoccupante.Il maestro delle promozioni, ben quattro in carriera tra Padova e Cesena, sta deludendo le aspettative: la sua Cremonese, anche se schierata con un offensivo 4-3-1-2, fatica a segnare, nonostante una potenza di fuoco che molti club invidiano:il tecnico di Porretta Terme può contare su due giocatori talentuosi come Buonaiuto e Gaetano, che il Napoli ha mandato in provincia per giocare con continuità. Eppure il piatto piange. ​In sei partite i grigiorossi. Gli altri due gol sono arrivati dai calci di punizione di Gaetano e Buonaiuto. Francamente troppo poco per sognare in grande.Bisoli è finito sul banco degli imputati, la sfida contro la Salernitana, dopo la pausa per le Nazionali, sarà decisiva per il suo futuro. All'Arechi potrebbe esserci una Cremonese diversa, negli uomini e nelle scelte tattiche (3-5-2 invece di 4-3-1-2), vincere è l'unica soluzione per evitare un ribaltone in panchina. Intanto il direttore sportivo Nereo Bonato pensa al mercato di gennaio:attaccante classe 1984 svincolato dopo l'esperienza al Verona, uno che tra Serie A, Serie B e Liga in carriera ha segnato 160 gol.