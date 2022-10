Cremonese-Modena 4-2 (primo tempo 0-0, secondo tempo 2-2, primo tempo supplementare 2-2)



Reti: 77’ Okereke (C), 83’ Afena-Gyan (C), 89’ Rig. Diaw (M), 90’ Diaw (M), 110’ e 118’ Sernicola (C)

Assist: 77’ Buonaiuto, 110’ e 118' Ascacibar



Cremonese: Sarr, Aiwu, Vasquez (78’ Sernicola), Baez (58’ Okereke), Buonaiuto (105’ Castagnetti), Ghiglione (58’ Hendry), Acella (58’ Ascacibar), Escalante, Quagliata, Milanese (68’ Afena-Gyan), Tsadjout. A disposizione: Carnesecchi, Saro, Bianchetti, Valeri, Meite, Pickel, Dessers, Zanimacchia. Allenatore: Alvini.



Modena: Seculin, Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi, Duca (74’ Gerli), Magnino, Renzetti (61’ Armellino), Mosti (74’ Pergreffi), Giovannini (61’ Marsura), Bonfanti (46’ Diaw, 98’ Falcinelli). A disposizione: Gagno, Narciso, Azzi, Coppolaro, Silvestri, Tremolada. Allenatore: Tesser.



Arbitro: Daniele Paterna di Teramo

Ammoniti: 9’ Magnino (M), 35’ De Maio (M), 50’ Vasquez (C), 87’ Hendry (C), 93’ Tesser (M), 98' Armellino (M) ed Escalante (C)

Espulsi: 22’ Magnino (M)