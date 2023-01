Dopo i fuochi d’artificio di ieri tra Napoli e Juve, torna la Serie A con la prima partita del sabato. In campo Cremonese e Monza, in un derby lombardo che dirà molto delle velleità di salvezza dei grigiorossi. Con ancora uno 0 nella casella delle vittorie in campionato, Alvini non può più sbagliare: la sua panchina già traballa e un nuovo ko con la squadra di Palladino potrebbe essere decisivo per l’esonero.



La Cremonese è reduce da un doloroso passo falso con il Verona ed è la quinta neopromossa nella storia del campionato a non avere vinto nessuna delle prime 17 gare in stagione. Si tratta del primo scontro in assoluto in massima categoria tra le due squadre. I grigiorossi per vincerlo dovranno cambiare marcia in avanti visti i soli 2 gol segnati in casa. Per i brianzoli invece non ci sarà la punta Mota, mentre in campo regolarmente sarà Carlos Augusto, il difensore capocannoniere del club con 4 reti. A differenza della Cremonese, il Monza arriva al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il pari strappato in extremis all’Inter. Tra i tanti temi d’interesse anche la sfida tra due che hanno reso grande il Milan: Braida, ora dirigente grigiorosso, e Galliani, in sella alla sua prima squadra. Calcio d’inizio allo Zini alle 15.