C'è un legame tra Josip Brekalo e la Serie A. In Italia, lo scorso anno, ha eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo con 7 gol segnati con la maglia del Torino, in 32 presenze. Un ottimo rendimento, che ha portato i granata a fare di tutto pur di averlo, a titolo definitivo, a fine anno, senza però avere l'ok del croato. Il classe '98 ha spinto tanto per tornare al Wolfsburg, per essere protagonista in Bundesliga, senza però riuscirci. E ora, a cinque mesi dalla scadenza del suo contratto, può tornare di nuovo nel nostro campionato: Monza e, soprattutto, Fiorentina ci stanno provando seriamente...