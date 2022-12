Parma e Frosinone bussano a casa Cremonese nel tentativo di aggiudicarsi un attaccante dei grigiorossi che in Lombardia non riesce a trovare spazio.



Sia i ducali che i ciociari avrebbero individuato nella punta uruguaiana Jaime Baez un rinforzo importante per il proprio mercato di gennaio. Un profilo che la Cremonese sarebbe anche disposta a cedere, visto il minutaggio praticamente nullo accumulato fin qui in stagione dall'ex di Pescara e Cosenza.