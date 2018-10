Paulinho, attaccante della Cremonese, parla a la Gazzetta dello Sport dei grigiorossi e delle loro ambizioni: "Questa città vive un’attesa molto lunga, troppo: merita di tornare finalmente in A, speriamo di farcela. Come sto? Abbastanza bene, ho potuto svolgere un buon lavoro nel corso del precampionato, a differenza dell'anno scorso quando sono stato frenato proprio dalla mancanza di preparazione. Ho voluto forzare i tempi dopo lo stiramento ai flessori e ho sbagliato. Quanti gol punto a realizzare? Tanti, e non m'interessa come: anche di pancia, se necessario".