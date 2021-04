Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, parla dopo il 2-2 contro l'Empoli, nel recupero della 31esima giornata: "Sono contento perché abbiamo fatto un grande primo tempo tenendo dei ritmi molto alti. Nella ripresa si è vista la loro superiorità ma questa partita deve dare la giusta consapevolezza alla squadra in vista del finale di campionato. Cosa mi è piaciuto? Il primo tempo giocato con personalità e anche la parte finale perché non ci siamo accontentati. La squadra è stata premiata per la reazione".



OBIETTIVI - "Pareggio che apre una prospettiva diversa? Non lo so. Strizzolo? Ha chiesto il cambio, la sua condizione in questo periodo non è ottimale ma non dovrebbe essere niente di grave".