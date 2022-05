Storica promozione in Serie A per la Cremonese che torna nella massima serie. Una doppietta di Di Carmine e la contemporanea vittoria del Perugia contro il Monza regalano ai grigiorossi un traguardo che mancava dal 1996. Il tecnico Fabio Pecchia non sta nelle pelle: "E' una soddisfazione grandissima. Un gruppo di ragazzi giovani in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto qualcosa di storico. Sono contento per la proprietà e ringrazio Braida perché ha avuto fiducia in me. Ero a casa con la mia famiglia in attesa di una nuova avventura e lui mi ha dato questa grande opportunità".

Poi sulla doppietta di Di Carmine: "E' un giocatore che ha dato poco per mille problemi e motivi, ma nel momento decisivo è stato determinante. Oggi si è fatto trovare pronto ed ci ha aiutati in questo traguardo incredibile".