Dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese, Fabio Pecchia guarda già al futuro e manda un messaggio a tutti i giocatori in prestito: "Non mi dispiacerebbe se rimanessero - ha detto a La Gazzetta dello Sport - ma per restare qui serve la volontà degli stessi calciatori e dei club proprietari dei cartellini. Comunque vada, questi ragazzi devono essere riconoscenti per sempre alla Cremonese che li ha lanciati nel grande calcio".