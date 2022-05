La Cremonese neopromossa in Serie A non vuole smontare il giocattolo costruito in questa stagione e, per questo, presto incontrerà i club proprietari dei giocatori che in questa stagione hanno giocato a Cremona in prestito. Una su tutti è la Juventus con cui c'è in ballo il discorso per Fagioli e Zanimacchia e con cui non sono escluse nuove collaborazioni.