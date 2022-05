Cremonese in Serie A, 26 anni dopo. Un traguardo storico, di una piccola piazza, che torna a respirare aria di alta quota dopo aver toccato il fondo. Era il 12 maggio del 1996 quando i grigiorossi allenati da Gigi Simoni salutarono la massima serie con la pesante sconfitta (7-1) a San Siro contro il Milan, è passato più di un quarto di secolo ma la Cremo ha mantenuto la sua promessa, è tornata. Un risultato meritato, per una squadra che è rimasta in corsa per la promozione fin dalle prime giornatecon il quale il 7 gennaio 2021 è stato deciso di iniziare un percorso ambizioso a lungo termine.All'allenatore di Formia, che nel curriculum ha anche esperienze sulla panchina della Juventus U23 e dell'Avispa Fukuoka, club giapponese, è stata data massima fiducia e supporto, anche economico, da parte del cavalier Giovanni Arvedi, proprietario dal 2007 e potenza nel mondo dell'acciaio internazionale, che 15 anni dopo corona il sogno chiamato Serie A. Soldi ben spesi, per costruire una squadra equilibrata, un mix vincente tra giovani e profili di esperienza.hanno fatto da chioccia ai talenti del nostro calcio, come, che allo Zini hanno trovato le condizioni giuste per sbocciare.- Per loro il futuro è un rebus, ma non è da escludere che possano restare in grigiorosso in prestito anche il prossimo anno. L'anno prossimo la Cremonese giocherà contro Inter, Milan, Napoli e Juve, la squadra verrà rinforzata, ma nella testa di Ariedo Braida non c'è nessuna rivoluzione. In B come in A, la Cremonese non ha nessuna intenzione di perdere il suo dna. Gli anni passano, il calcio è cambiato, così come i presidenti (da Luzzara ad Arvedi), ma la Cremonese resta una grande famiglia.Un'etichetta romantica, ma anche nel 2022 si può essere ambiziosi senza dimenticare il passato.