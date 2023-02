Mourinho al veleno, anche contro il quarto uomo. Lo Special One è stato espulso un minuto dopo l'inizio della seconda frazione della gara con la Cremonese dopo una discussione con Serra. Il mister aveva chiesto spiegazioni su un contatto di gioco tra Kumbulla e Tsadjout. Poi è scatta la lite che ha portato al rosso e alla furia di Mou che nel post partita ha parlato anche di "vie legali" per la frase pronunciata da Serra. Ma cosa ha detto l'assistente dell'arbitro allo Special One? Dal labiale che ha ricostruito ForzaRoma.info la frase rivolta è stata: "Fatti i c**** tuoi". Proprio in merito al contatto tra i due calciatori. A quel punto Mourinho che si definisce nel post gara un tipo 'emotivo', ma non pazzo, perde la testa e risponde a Serra: "Fatti i c**** tuoi?". Incredulo per ciò che ha appena sentito. Dopo lo scambio di vedute l'arbitro decide di espellere il tecnico della Roma e la panchina salta in piedi. Mou urla: "È lui, è lui..." e tutto lo staff si scaglia contro il direttore di gara accusando il IV uomo: "È stata poco rispettoso".