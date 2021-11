CREMONESE-SPAL 1-1, il tabellino.



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti (62′ Bartolomei); Zanimacchia (dall’85’ Crescenzi), Gaetano (62′ Vido), Strizzolo (30′ Buonaiuto); Di Carmine (dall’84’ Ciofani). All.: Pecchia.



Spal (4-3-1-2): Seculin; Peda (81′ Nador), Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Mora, Viviani (90’+2 Zuculini), Esposito (72′ Crociata); Mancosu; Melchiorri, Colombo (81′ Seck). All.: Clotet.



Marcatori: 33′ Buonaiuto (C), 44′ Melchiorri (S)

Assist: Carnesecchi (C), Mora (S)



Arbitro: Sig. Andrea Colombo della sezione di Como



Ammoniti: Gaetano (C), Mora (S), Strizzolo (C), Viviani (S), Valeri (C)

Espulsi: –