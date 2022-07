Non solo Tsadjout, per cui si sta per chiudere l'accordo a titolo defintiivo con il Milan. La Cremonese guarda al mercato con tre obiettivi dichiarati da provare a chiudere entro fine settimana. Piace Ghiglione, terzino in uscita dal Genoa, ma anche Agoumé che è tornato all'Inter dal prestito al Brest e Magnani del Verona che è diventato il principale obiettivo in difesa.