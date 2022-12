Succede tutto in 34 minuti allo Zini. Tra Cremonese e Udinese finisce 1 a 3 in favore dei friulani, andati in svantaggio e poi autori di una rimonta lampo. Al minuto 12' i padroni di casa si portano infatti in vantaggio con un autogol di Beto, a cui risponde quattro minuti dopo Tolgay Arslan, autore di una doppietta. Il secondo timbro del tedesco arriva al 19', mentre la rete che sigilla il risultato è di Beto, che si fa perdonare l'autogol al 34' minuto.



Questo il tabellino completo del match:



Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi (16′ st Sarr); Sernicola (16′ st Ghiglione), Hendry (16′ st Lochoshvili), Bianchetti (29′ st Zanimacchia), Valeri (16′ st Quagliata); Pickel (16′ st Aiwu), Ascacibar (1′ st Castagnetti), Milanese (1′ st Meité); Tsadjout (16′ st Ciofani); Dessers (1′ st Buonaiuto), Felix (16′ st Okereke). All.: Alvini.



Udinese (3-5-2): Silvestri (1′ st Padelli); Becao (30′ st Nuytinck), Bijol (1′ st Ebosse), Perez (37′ st Abankwah); Pereyra (30′ st Ebosele), Walace, Lovric (1′ st Samardzic), Arslan (1′ st Makengo), Udogie (20′ st Ehizibue); Beto (20′ st Nestorovski), Isaac (30′ st Pafundi). All.: Sottil.



Arbitro: Marcenaro di Genova (assistenti: Rossi di La Spezia, Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia).

Note – Ammoniti: Ebosse (U)

Reti: 12′ pt (aut.) Beto (U), 16′ pt Arslan (U), 19′ pt Arslan (U), 34′ pt Beto (U)