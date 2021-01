Ora è ufficiale, Jaime Baez lascia il Cosenza. L'attaccante si trasferisce a titolo definitivo alla Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal COSENZA CALCIO il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez Stabile. Nato a Montevideo (Uruguay) il 25 aprile 1995, Baez è un esterno offensivo cresciuto nei settori giovanili della Juventud e, in Italia, della Fiorentina. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Livorno, Spezia, Pescara e Cosenza. Con la nazionale Under 20 dell’Uruguay ha disputato 21 partite, realizzando 2 gol e conquistando un bronzo ai campionati Sudamericani di categoria nel 2015".