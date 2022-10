La sconfitta in casa con la Sampdoria fa scivolare la Cremonese all'ultimo posto in classifica, ancora senza vittorie in questo campionato di Serie A. Così il club grigiorosso sta valutando anche la possibilità di esonerare l'allenatore Massimiliano Alvini: nelle prossime ore i dirigenti decideranno se dargli un’altra chance domenica in casa contro l'Udinese oppure cambiare subito guida tecnica in panchina.