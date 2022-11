Il terzino sinistro della Cremonese, Emanuele Valeri ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sto vivendo un sogno. Se mi giro indietro e penso a dove ero fino a pochi anni fa quasi non ci credo. Diciamo che la mia costanza è stata premiata. A 13 anni ero nella Lazio, la squadra del mio cuore, quella che tifavano anche i miei genitori: non potevo chiedere di più. Ma evidentemente non ero bravo come gli altri e mi scartarono. Succede, ma non la presi benissimo. Per anni ho frequentato la curva Nord biancoceleste".



"La mia famiglia, nonni compresi, è stata fondamentale. Mi hanno convinto ad andare avanti e a pensare solo a divertirmi. A 16 anni ero in Eccellenza all’Atletico Vescovio. Poi il Rieti in Serie D, Lecce e Cesena in C e infine la Cremonese. Mi ha voluto Bisoli nel 2020 in B e poi con Pecchia la scorsa stagione è arrivata la promozione in Serie A".

"Mi piace molto Theo Hernandez, una forza della natura. L'altro mio modello è Marcelo. Un giorno mi avvicinerò a quei livelli? Prima pensiamo a salvare la Cremonese che è meglio...".