Per quattro partite, le prime in serie A dopo 26 anni anni, la Cremonese non ha raccolto neppure un punto, ma tutti ne hanno decantato il bel gioco e la spregiudicatezza. Ieri contro il Sassuolo allo stadio Zini invece, non abbiamo assistito ad una bella partita .



Alvini ha scelto di mettere in campo più equilibrio pur utilizzando lo stesso modulo e più o meno gli stessi giocatori delle partite precedenti. Il risultato è stato un pareggio, non bello, ma utile se non ai fini della classifica, almeno dal punto di vista del morale.



Adesso con l’arrivo di Meitè a centrocampo e di Hendry in difesa, oltre all’inserimento in attacco del neo acquisto Felix dalla Roma, la speranza è quella che la squadra possa fare lo step definitivo per giocarsi la salvezza. Il tecnico Alvini nel post partita ha dichiarato che col Sassuolo è iniziata la prima tappa di un lungo viaggio. Avrà ragione. Anche se al momento, più che fiducia, si tratta di speranza.