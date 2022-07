La Cremonese consegna le chiavi della porta grigiorossa a Ionut Andrei Radu, il portiere che arriva in prestito dall’Inter. Un’altra scommessa per una squadra che sta portando avanti un mercato molto diverso da quasi tutte le altre squadre di serie A.



Un allenatore esordiente, tanti giovani e un progetto a lungo termine, per cercare di centrare la salvezza, ma soprattutto, gettare una base da cui eventualmente ripartire.Da qui la scelta di confermare Zanimacchia e Sernicola che potrebbero trasformarsi in futuribili pedine di mercato, ma anche il tentativo di riportare in grigiorosso per questa stagione, Gaetano e Fagioli a fine ritiro di Napoli e Juventus.



L’arrivo di Radu per altro non esclude un colpo di scena dell’ultimo minuto per quanto riguarda il portiere Marco Carnesecchi che per ora l’Atalanta non pare intenzionata a cedere e che a Cremona arriverebbe in prestito potendo recuperare in pieno dall’infortunio alla spalla che lo costringerà ad uno stop forzato fino ad inizio 2023.Così i girigiorossi avrebbero un portiere con un po’ di esperienza di serie A e un prospetto di assoluto valore come l’under 21, in un anno tanto delicato per lui.