. Il pokerissimo del Bologna contro laper i grigiorossi, ancora appesi alla salvezza solo per una serie di combinazioni a dir poco improbabili: al primo punto conquistato da una tra Verona e Spezia sarà ufficiale la retrocessione in Serie B. Un risultato frutto soprattutto del, chiuso con soli 8 punti e zero vittorie. Di questo e tanto altro hanno parlato i tifosi con il direttore sportivo Simone, che nel post partita ha avuto un confronto in seguito allaavvenuta pochi minuti prima del fischio finale. Lo stesso dirigente si è poi presentato in conferenza, ammettendo alcuni degli errori commessi e mostrandosi allo stesso tempo certo che sarà suo compito organizzare il futuro prossimo della società.Ballardini ha parlato di “una lezione di calcio del Bologna, in primis all’allenatore”, ma la sensazione è che per i lombardi sia stato decisivo il successo del Verona a Lecce di due settimane fa, che ha di fatto vanificato una settimana in cui erano arrivati 5 punti in tre partite. L’ennesima botta, stavolta definitiva, di un campionato trascorso incessantemente ad inseguire le dirette concorrenti. La formazione di Thiago Motta ha fatto il resto, con una prestazione perfetta che esalta ancora di più la super stagione degli emiliani.in un pomeriggio così triste è ancora una volta Daniel, capitano e leader che nonostante l’ingresso sul 3-0 ha fatto di tutto per tenere alto il baricentro della squadra trovando il gol della bandiera nel finale. È emblematico come siano proprio lui, Castagnetti e altri eroi della promozione i migliori di questo campionato di Serie A: si tratta degli stessi che, la scorsa estate, erano in prima fila nella lista dei partenti.: le dichiarazioni di Ballardini sembrano preannunciare il suo addio, mentre il futuro di ogni giocatore è tutto da scrivere. Prima le ultime due sfide con Lazio e Salernitana, poi in casa Cremonese sarà tempo di riflessioni.