È sempre aperto il cantiere grigiorosso. Sia letteralmente, visto che si stanno ultimando i lavori dello stadio dopo il radicale restyling, che metaforicamente, considerando i tanti movimenti di mercato previsti ancora in uscita, ma anche in entrata.



Verso l’addio, oltre a Nardi, direzione Reggiana, ci sono Valzania e Strizzolo. Il primo per Ascoli più che per la Reggina, il secondo invece, verso Perugia. E mentre la società sta facendo quadrato attorno al portiere Radu protagonista in negativo di domenica scorsa con una clamorosa papera, per contro pare si stia comunque guardando attorno anche per trovare un’eventuale alternativa fra i pali.



Per l’attacco invece, occhi puntati su Felix Afena-Gyan, che lascerà nei prossimi giorni la Roma. L’attaccante giallorosso arriverà in prestito con tutta probabilità a Cremona, dove troverà più spazio per crescere rispetto a quanto abbia avuto alla corte di José Mourinho. E proprio nel posticipo di lunedì, la Cremonese è attesa in un Olimpico esaurito per tentare di strappare i primi punti della stagione in serie A.