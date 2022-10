Per la Cremonese di Alvini è ufficialmente crisi nera. La partita di ieri si doveva solo vincere. Non solo perché era uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, ma perché la Samp vista nei primi 45 minuti è stata davvero poca cosa e se non riesci a segnare contro una squadra che è arrivata per la prima volta in area dopo 37 minuti, non hai speranze.



Dessers si è mangiato un calcio di rigore dopo 7 minuti tirando una palla lenta, centrale e a mezza altezza. Una cosa che non si vede neanche nel campionato amatori. Poco dopo, ha annientato una chiara occasione da gol, solo per non tirare di sinistro, come se non fosse proprio un’opzione quel piede.Senza contare che, per arrivare al tiro in porta, la Cremonese ha bisogno di almeno dieci passaggi.



Dulcis in fundo, Alvini ancora una volta ha schierato l’ormai famigerata, difesa a tre. Che ormai significa non più ostinazione, ma cecità assoluta. Per chiudere, Stankovic, al 70' aveva già cambiato cinque uomini. Mossa decisiva che ha dato il cambio di passo. Alvini invece non ha mosso nulla, fino all'80' quando la Sampdoria era già in vantaggio e la Cremonese a pezzi. Se non si cambia ora, per i grigiorossi la serie A potrebbe finire con largo anticipo.