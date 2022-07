La Cremonese dopo aver concluso l’acquisto di diversi giovani nei vari settori, ora ha bisogno di inserire almeno 3 elementi di categoria prima dell’inizio del campionato. La rosa però al momento è ancora troppo ampia e andrà sfoltita. La prospettiva Ansaldi potrebbe avvicinare Valeri alla Lazio, anche se in questo momento l’offerta di Lotito, attorno ai 3 milioni, è considerata ancora troppo bassa.



Sono tante altre le situazioni in divenire sul fronte cessioni. La Cremonese ha nomi importanti per la serie B da piazzare, che però non hanno praticamente mercato nella massima serie.Le prime uscite intanto, hanno confermato l’idea di calcio di Alvini, ovvero tanta aggressività, anche se contro avversari non professionisti e quindi non adeguati per trarre indicazioni significative.



Il terzo training match della Cremonese è in programma domenica 17 luglio, alle ore 18 al Campo Soldi di via Postumia. Nell’occasione i grigiorossi affronteranno il Fiorenzuola. Il cambio allenatore sembra aver dato benefici all’attaccante Samuel di Carmine che è già apparso in buona condizione nelle due amichevoli svolte.