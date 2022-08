La Cremonese inizia a tratteggiare il suo volto definitivo. Il club grigiorosso è pronto a presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con tanti volti nuovi: si attendono almeno due acquisti nelle prossime ore. Dopo il difensore Emanuel Aiwu che è arrivato dal Rapid Vienna, il grande colpo e anche il più atteso, è l’attaccante Cyriel Dessers, nigeriano in forza al Genk in Belgio, che già domani sarà in città.



Questione di ore anche per l’ufficialità del centrocampista Gonzalo Escalante dalla Lazio, player di grande esperienza in Europa. Giocatori che non potranno ovviamente essere in campo domani sera a Ferrara nell’esordio in Coppa Italia con la Ternana, ma che saranno pronti per quello in campionato con la Fiorentina domenica 13 alle 18.30 al Franchi.



Mister Alvini sta cercando di trovare rapidamente la quadra, anche se 'dirigere il traffico’ di un gruppo con tanti elementi in entrata e in uscita non è facile, soprattutto a pochi giorni dall’inizio del campionato. Il suo obiettivo è di raggiungere un’identità di squadra precisa, percorso che ha chiaro in testa, ma non di facile applicazione, considerando anche la barriera linguistica con tanti dei nuovi elementi. Intanto il test di domani con gli umbri, potrebbe dare le prime vere indicazioni sulla qualità del team grigiorosso.