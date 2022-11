Desolazione grigiorossa. Un bottino di 7 punti in 15 partite e il fondo della classifica sempre più vicino. La Cremonese anche contro l’Empoli ha dimostrato di non essere all’altezza della categoria. L’ultima scontro del 2022 in Toscana doveva essere decisivo, quello possibilmente della prima vittoria in campionato. Invece è arrivata l’ennesima sconfitta perentoria. Un 2-0 anche largo se vogliamo, ma comunque giusto perché la realtà è proprio questa. Quella di una totale impotenza della squadra di Alvini.



Le occasioni avute di segnare sono state buttate via. La Cremonese non riesce mai a fare gol mentre è brava a regalare decine di palloni agli avversari nei duelli diretti. E contro le squadre con cui avrebbe dovuto fare punti (Lecce, Spezia, Sampdoria, Empoli) ne ha collezionati due. Così le speranze di salvezza sono prossime allo zero.

La squadra non ha praticamente qualità, sbaglia tanto, continua ad avere una disposizione tattica incomprensibile e attaccanti inesistenti. In più è pure ingenua in difesa.



Ora davanti c'è una lunga sosta. Se si vuole sperare di cambiare le sorti di un campionato che sembra già segnato, si può e si deve andare sul mercato. Occorrono rinforzi un po' in tutti i settori. E alcune riflessioni dovranno riguardare per forza anche il tecnico.