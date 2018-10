Un doppio ex, capace però di incidere nel derby di Milano soltanto con la maglia dell'Inter., attaccante che nella sua carriera ha indossato (per una stagione) anche i colori del Milan, prova a fare le carte alla stracittadina di domenica sera dalle colonne de La Stampa."Difficile scegliere, giocano per due società quasi nuove e due squadre in formazione"."L’Inter. Dopo 6 anni ha ritrovato la Champions, è partita bene, Suning lavora da più tempo di Elliott. Il Milan arriva da un periodo travagliato, con Leonardo e Maldini si comincia a ricreare un po’ di identità ma servirà qualche anno per tornare ai tempi d’oro"."Dipende da come intendo giocare. L’esperienza di Kalinic insegna: simile a Icardi, nel Milan non ha funzionato, come André Silva. Higuain invece è l’ideale per gli schemi di Gattuso. Lo stesso vale per Mauro e l’Inter, gli esterni di Spalletti sono il miglior modo di servire un terminale micidiale come lui"."In realtà ero un mix: sotto porta mi muovevo come Icardi ma partecipavo al gioco come Higuain"."È in un’altra dimensione. Non vedo come possa perdere lo scudetto se non auto-eliminandosi. E sarà così per altri 2-3 anni: l’ingaggio di Ronaldo fa capire la differenza"."Uno dei migliori della storia. Spero che diventi contagioso convincendo altri campioni a venire in Italia, così si torna ai vecchi tempi"."La mentalità. Quando Ancelotti e Mourinho guidavano il Real ho assistito a diversi allenamenti e ho capito cosa Ronaldo pretende da se stesso e dagli altri. Delle doti tecniche è inutile parlare, le vedono tutti"."Molto interessante. Ci sono attaccanti in grado di fare la differenza, penso anche a Dzeko e Milik. A me piace Pavoletti, si è un po’ perso ma lo aspetto, così come Belotti. E a Parma seguo Inglese"."Un’altra epoca, avevamo il miglior campionato del mondo. Non è giusto caricare i giovani di troppe responsabilità"."Ora non ci sono goleador universali. Prendiamo Immobile: tanti gol con Torino e Lazio, due volte capocannoniere, però a Siviglia ha faticato come a Dortmund e in Nazionale. Una volta i vari Inzaghi, Vieri, Casiraghi e Signori giocavano molte più partite internazionali, nelle coppe le italiane arrivavano sempre in fondo, non si correvano grandi rischi a qualificarsi per Europei e Mondiali. Non andare in Russia è stato un grande danno"."Sta esplodendo Bernardeschi, lo aspettavamo. E Insigne che Ancelotti prova centravanti non è più solo un’ala"."La Champions, piaccia o no, riguarda solo la Juve. In Europa League vorrei vedere un’italiana almeno in finale"."Pazzesco, sono passati quasi 20 anni. Non l’avrei mai pensato"."Bene: felice, tranquillo, sereno. La sua non è tanto una sfida tecnica, dopo aver sostituito Guardiola non gli trema certo la mano a sostituire Sarri, quanto psicologica: Napoli e il Napoli sono l’opposto di Milan, Chelsea, Real, Psg, Bayern. Non si è lasciato travolgere"."Nel 2000, quando Tanzi preferì cedermi alla Lazio, ma ai bianconeri non andò male visto che presero Trezeguet. E dopo Calciopoli mi cercò Cobolli Gigli però scelsi di restare all’Inter"."Certo, ho fatto parte della risalita dalla C e dalla B, ho presentato i cinesi. Poi ho preferito farmi da parte. Fui uno degli ultimi a chiudere la porta dopo il fallimento, ora sento di aver saldato il debito verso la squadra e la città che mi accolsero"."La tv mi piace ma non ho smesso. Aspetto un progetto serio, ma in giro ne vedo pochi e non ho voglia di regalare prestigio a nessuno".