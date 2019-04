Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, si è concesso al Corriere della sera: "Piatek? È forte, già a Genova aveva fatto bene. Da quando è sbarcato a Milano sta permettendo alla squadra di lottare per la Champions e ha galvanizzato l’attacco. Spero possa essere l'attaccante del futuro del Milan, ma innanzitutto serve stabilità a livello di club. Non credo che Higuain o Andrè Silva fossero da buttare ma la squadra risente dei cambiamenti societari. Piatek con Cutrone? Con il Pistolero solo là davanti sono arrivate cinque vittorie consecutive...".