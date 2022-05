"Ha tecnica e corsa. Salta l'avversario con facilità e, sulla fascia destra, sarebbe molto importante. Pioli, con lui e Leao, avrebbe due uomini sugli esterni con cui creare superiorità numerica. Non è poco. Anzi: è moltissimo. Quindi, tifo per l'arrivo di Zaniolo. Ma prima ancora per la riconferma di Maldini e Massara". Questo il pensiero di Hernan Crespo alla Gazzetta dello sport.