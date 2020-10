Hernan Crespo ha giocato insieme a Pirlo nel Milan e oggi ha parlato di lui in collegamento con Sky Sport: "Pirlo non ha fatto la gavetta contrariamente a me e molti altri? Non c'è un unico percorso giusto da fare per diventare allenatori. Anche Roberto Mancini è andato fin da subito in Lazio e Fiorentina, e abbiamo visto cosa è diventato. Semplicemente, Andrea ha avuto una grandissima opportunità e chiunque capiti in una squadra di tale blasone ha bisogno di una dirigenza e di collaboratori che gli permettano di lavorare. L'inizio difficile? È normale, non si può pretendere tutto e subito. La Juve già aveva in mente una 'linea verde' assegnandoli l'Under 23, significa che tira aria di cambiamento nel club bianconero. Ci vuole tempo."