Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, parla a TyC Sport di Lautaro Martinez, attualmente in nerazzurro: "Sarebbe bello se Lautaro facesse altri tre o quattro anni all'Inter e poi vedere se nel caso vuole esplorare altri orizzonti. Dovrebbe costruire una base solida e cambiare il meno possibile, perché farà bene anche alla Nazionale. L'attaccante è sempre appetibile sul mercato ed è difficile che la sua carriera si sviluppi sempre nella stessa squadra. Giocare nel Racing è già una pressione e per di più non è rimasto molto tempo. È andato via subito. Quest'anno è stato titolare per la prima volta con tutto ciò che ne consegue".